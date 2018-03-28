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محافظات

بصحبة أطفالها.. ربة منزل بالمنوفية: غيبتهم من المدرسة ليشاركوا في الانتخابات..صور

الأربعاء 28/مارس/2018 - 05:47 م
لجان انتخابات مصر
لجان انتخابات مصر 2018
محمد احمد
اصطحبت ربة منزل " اماني سامي " البالغة من العمر ٣٣ سنة بمحافظة المنوفية أطفالها الأربعة أثناء مشاركتها في الأنتخابات الرئاسية.

وقالت إن أطفالها رفضوا الذهاب للمدرسة حتى يتمكنوا من الذهاب معها إلى التصويت في الانتخابات الرئاسية وكانت تخشي الزحام عليهم ولكنهم أحبوا التجربة .

واضافت، انها تريد أن ترى بلدها احسن من اى بلد أخرى يسودها الأمان والتنمية وكذلك شاركت من أجل مستقبل أفضل لأبنائها.

بصحبة أطفالها.. ربة منزل بالمنوفية: غيبتهم من المدرسة ليشاركوا في الانتخابات..صور
بصحبة أطفالها.. ربة منزل بالمنوفية: غيبتهم من المدرسة ليشاركوا في الانتخابات..صور
بصحبة أطفالها.. ربة منزل بالمنوفية: غيبتهم من المدرسة ليشاركوا في الانتخابات..صور
بصحبة أطفالها.. ربة منزل بالمنوفية: غيبتهم من المدرسة ليشاركوا في الانتخابات..صور
بصحبة أطفالها.. ربة منزل بالمنوفية: غيبتهم من المدرسة ليشاركوا في الانتخابات..صور

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