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محافظات

والدة شهيد بالدقهلية للمتقاعسين عن الانتخاب: مصر هتبقى أحسن بلد بأصواتكم.. فيديو

الأربعاء 28/مارس/2018 - 05:42 م
صدى البلد
همت الحسينى
طالبت والدة الشهيد محمد شوقى ابن مدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية المواطنين المتقاعسين عن الخروج للانتخابات بالخروج من اجل شهداء مصر قائلة: "من يحب مصر ويبكى شهداءها لن يتوانى عن الخروج للانتخابات ابني وزملائه من الشهداء ضحوا من اجل مصر اعطي صوتك ولا تبخل على مصر.

واضافت والدة الشهيد "مصر لن تسقط ابدا طالما هناك من ضحوا من اجل امنها شهداء مصر ومنهم محمد كانوا يحبون مصر اكثر من انفسهم وضحوا بانفسهم من اجل مصر ومن اجل ان تعيشوا مصر باقية الى ابد الدهر

ويشارك في الإشراف على الانتخابات 1150 قاضى أساسي واحتياطي موزعين على 983 لجنة فرعية في 792 مقر ومركز انتخابي و23 لجنة عامة ويبلغ عدد الناخبين 4 ملايين و95 ألف و720 ناخبا مستوى المحافظة.

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