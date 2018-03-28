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حوادث

مدير أمن الغربية: انتظام سير العملية الانتخابية بجميع اللجان ولا توجد أى شكاوى.. صور

الأربعاء 28/مارس/2018 - 05:49 م
صدى البلد
محمد عبد الخالق
أكد اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية اليوم انتظام سير العملية الانتخابية بجميع مدن وقرى المحافظة، مشيرا إلى أن غرفة العمليات المنعقدة بالمديرية لم ترصد أي شكاوى أو معوقات تعوق العملية الانتخابية.

جاء ذلك خلال تفقد مدير الأمن اليوم، عددا من اللجان الانتخابية بمدينة المحلة الكبرى؛ للاطمئنان على العملية الانتخابية وانتظام توزيع قوات الداخلية، حيث وجه بتنفيذ التعليمات بدقة لتأمين العملية الانتخابية.

وشدد مدير الأمن على يقظة رجال الشرطة والقوات المسلحة في تأمين اللجان ومساعدة كبار السن على الوصول للجان الانتخابات بكل سهولة ويسر، فضلا عن توسيع دائرة الاشتباه والتأكد من الأشخاص المترددين على المقار الانتخابية تنفيذا لتعليمات الوزارة في هذا الشأن.

وكلف مدير الأمن، الضباط المعنيين بالخدمات توفير أفضل سبل التيسير ومساعدة الناخبين وخاصة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة أثناء ادلائهم بأصواتهم في العملية الانتخابية.
مدير أمن الغربية: انتظام سير العملية الانتخابية بجميع اللجان ولا توجد أى شكاوى.. صور
مدير أمن الغربية: انتظام سير العملية الانتخابية بجميع اللجان ولا توجد أى شكاوى.. صور
مدير أمن الغربية: انتظام سير العملية الانتخابية بجميع اللجان ولا توجد أى شكاوى.. صور
مدير أمن الغربية: انتظام سير العملية الانتخابية بجميع اللجان ولا توجد أى شكاوى.. صور
مدير أمن الغربية: انتظام سير العملية الانتخابية بجميع اللجان ولا توجد أى شكاوى.. صور

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