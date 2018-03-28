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محافظات

مسنة بالدقهلية تقبل صور «السيسي» في الورقة الانتخابية: بنحبك يا ريس..صور

الأربعاء 28/مارس/2018 - 05:43 م
مسنة بالدقهلية تقبل
مسنة بالدقهلية تقبل صور «السيسي»
همت الحسينى
قام قاضى بلجنة تلبانه الابتدائية المشتركة التابعة لمركز المنصورة بالخروج لمسنة واستقبالها للإدلاء بصوتها فى انتخابات الرئاسة.

وقامت المسنة بتقبيل صورة الرئيس على الورقة الانتخابية وقالت "بنحبك يا ريس" ومعاك عشان مصر وظلت تدعو لمصر وجيشها وشرطتها.

ويشارك في الإشراف على الانتخابات 1150 قاضى أساسي واحتياطي موزعين على 983 لجنة فرعية في 792 مقرا ومركزا انتخابيا و23 لجنة عامة ويبلغ عدد الناخبين 4 ملايين و95 ألفا و720 ناخبا مستوى المحافظة.

وفتحت اللجان أبوابها صباح اليوم في ثالث أيام التصويت على الانتخابات الرئاسية 2018 . وكان اليومان الماضيان شهدا إقبالا كثيفا من الناخبين، وسادت أجواء احتفالية بالعرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد على مدار ثلاثة أيام.

وتجري الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءا من الإثنين 26 مارس وحتى الأربعاء 28 مارس، ويتنافس فيها المرشحان عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.

ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاض، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الإقتراع.

وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلا أجنبيا على تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر. ومن المقرر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو القادم، من خلال أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواب.
مسنة بالدقهلية تقبل صور «السيسي» في الورقة الانتخابية: بنحبك يا ريس..صور
مسنة بالدقهلية تقبل صور «السيسي» في الورقة الانتخابية: بنحبك يا ريس..صور
مسنة بالدقهلية تقبل صور «السيسي» في الورقة الانتخابية: بنحبك يا ريس..صور
مسنة بالدقهلية تقبل صور «السيسي» في الورقة الانتخابية: بنحبك يا ريس..صور
مسنة بالدقهلية تقبل صور «السيسي» في الورقة الانتخابية: بنحبك يا ريس..صور

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