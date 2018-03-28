سيدة تذاكر لأولادها أمام اللجنة الانتخابية بالهرم.. صور

حرصت سيدة أمام لجنة انتخابية بالهرم على عدم إهدار وقت صغارها التعليمى وعدم ضياع حقها فى الانتخابات الرئاسية فقامت بالمذاكرة لأولادها أمام أبواب اللجنة فى انتظار دورها لعملية التصويت.



وقال السيدة إنها حرصت على الإدلاء بصوتها الانتخابى بعد اصطحابها أطفالها من المدرسة، ولعدم إهدار الوقت، وقامت بالمذاكرة لهم أمام أبواب اللجنة، مؤكدة أنها حريصة على عدم ضياع حقها الدستورى فى الإدلاء بصوتها لأنه واجب وطنى.



وتجري الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءا من الإثنين 26 مارس وحتى الأربعاء 28 مارس، ويتنافس بها المرشحان عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.