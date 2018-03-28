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مصطفى بكري يطالب بمعاملة مواطن توفي عقب مشاركته بالانتخابات كـ"شهيد".. فيديو

الأربعاء 28/مارس/2018 - 05:42 م
المواطن صبحي مرزوق
المواطن صبحي مرزوق
إسلام الطوانسي
عرض الإعلامي والنائب البرلماني مصطفى بكري، صورة لمواطن مصري يدعى صبحي مرزوق، توفي عقب الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية.

وقال بكري، في تغطية خاصة للانتخابات الرئاسية 2018 على قناة «صدى البلد»، إن المواطن صبحي مرزوق مصاب بالفشل الكلوي وأبدى رغبته في الانتخابات ولكن الأطباء حذروه نظرا لخطورة حالته.

وأوضح بكري أن صبحي تجاهل كل التحذيرات وأصر على المشاركة وبالفعل توجه للمشاركة في الانتخابات وأدلى بصوته، وتوفي عقب عودته لمنزله.

وطالب بكري محافظ المنيا ورئيس الحكومة بضرورة تكريم المواطن باعتباره شهيد واجب وإطلاق اسمه على المدرسة التي ينتمي إليها، لأنه نموذج للمواطن المصري الوطني الذي يضحي بنفسه من أجل بلده.

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