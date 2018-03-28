شاهد.. تجهيزات اللجنة العامة لمركز الجيزة لمرحلة الفرز للانتخابات الرئاسية.. صور

تبدأ فاعليات فرز أصوات الجان الفرعية اليوم بمراكز ابو النمرس و الحوامدية و البدرشين، بعد الانتهاء من اليوم الثالث للاقتراع، للانتخابات الرئاسية المصرية 2018.



وقامت اللجنه العامه لمركز الجيزة المعنية بفرز الاصوات، بإستخدام مركز شباب ابو النمرس، مقرا لها في عمليه الفرز.



ويمتلك مركز أبو النمرس 39 لجنه، و قسم الحوامدية 58 لجنه و مركزالبدرشين 29 لجنة.



وفتحت اللجان أبوابها صباح اليوم، الاربعاء ، في ثالث أيام التصويت على الانتخابات الرئاسية 2018، وكان اليوم الأول و الثاني قد شهدا إقبالا كثيفا من الناخبين، وسادت أجواء احتفالية بالعرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد على مدار ثلاثة أيام.



وتُجرى الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءًا من الاثنين 26 مارس الماضي وحتى اليوم، ويتنافس بها المرشحان عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.



ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبًا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.