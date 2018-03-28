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حوادث

اندلاع حريقين في مزرعتين على مساحة 23 فدانا بالوادي الجديد

الأربعاء 28/مارس/2018 - 05:46 م
صورة أرشيفية - حريق
صورة أرشيفية - حريق
منصور ابو العلمين
اندلع حريقان هائلان، منذ قليل، في 23 فدان في مزرعتين بمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، بسبب الطقس السيئ الذي تتعرض له المحافظة.

تلقي اللواء عبد الرحمن شحاتة القاضي، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، إخطارا من العميد أحمد عبد الفتاح مهدي، مدير إدارة الحماية المدنية والإطفاء بالمحافظة يفيد نشوب حريقين في مزرعتين بقريتي "الهنداو"، و"القلمون" بمركز الداخلة، دون خسائر بشرية.

تبين نشوب الحريق الأول في مزرعة علي مساحة 20 فدان بقرية القلمون و الحريق الثاني في مزرعة علي مساحة3 فدان بقرية الهنداو بمركز الداخلة.

انتقلت سيارات الإطفاء الي موقع الحريقين، وجاري إخمادهما وتبريد السنة اللهب، وحصر الخسائر من أشجار ونباتات بالمزرعتين.

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