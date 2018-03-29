«الأوقاف» تنظم ندوة عن «فهم مقاصد القرآن الكريم»

تنظم وزارة الأوقاف، اليوم الخميس، الندوة العلمية الرابعة، بعنوان: «فهم مقاصد القرآن الكريم وأثره في بناء الفرد والمجتمع»، على هامش المسابقة العالمية الخامسة والعشرين للقرآن الكريم، برئاسة الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب ورئيس جامعة الأزهر الأسبق.





وانطلقت السبت الماضي، فعاليات المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها الخامسة والعشرين التي تنظمها الوزارة برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.





وتنافس في المسابقة أكثر من 66 حافظًا لكتاب الله يمثلون 50 دولة من مصر ومختلف دول العالم، وهناك مؤشرات كبيرة بفوز مصر بالمراكز الأولى.





وشارك في المسابقة 10 محكمين دوليين، وتتجاوز جوائز المسابقة مليون جنيه مُوزعة على فروعها المختلفة لحفظ القرآن كاملًا، بالقراءات السبع وفهم معانيه وتخصيص فرع للناطقين بغير العربية وآخر للشباب والنشء لتحفيزهم على حفظ القرآن.



