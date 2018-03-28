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عابد: طالبنا بريطانيا بتمكين النيابة المصرية في متابعة تحقيقات وفاة الطالبة مريم

الأربعاء 28/مارس/2018 - 05:47 م
علاء عابد رئيس لجنة
علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب
إسلام الطوانسي
قال النائب البرلماني علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن أعضاء من لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان أجروا زيارة للندن لتفقد قضية المصرية مريم.

وأوضح عابد أنه خلال الزيارة تم لقاء النائب الأول لوزير الخارجية، وتم تقديم طلب من خلال السفارة المصرية في لندن خاص بتمكين النيابة المصرية متابعة تحقيقات قضية مقتل الطالبة مريم وهو عرف دولي ويحاول نائب وزير الخارجية البريطاني إنجاز ذلك.

وأضاف عابد، في مداخلته الهاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في تغطية خاصة للانتخابات الرئاسية 2018على قناة «صدى البلد»، أنهم تقدموا بطلب لسرعة إجراءات دفن المصرية مريم، وبعدها التقوا رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية البريطانية.

ولفت عابد إلى أن الوفد زار مكتب التحقيقات الفيدرالي الذي شرح الواقعة من بدايتها، وكان هناك بعض الملاحظات من جانب الوفد على الحادث، لافتا إلى أنه نتيجة لضغط القيادة السياسية والبرلمانية والإعلامية سيتم الوصول إلى نتيجة قريبا.

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عابد: طالبنا بريطانيا بتمكين النيابة المصرية في متابعة تحقيقات وفاة الطالبة مريم
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