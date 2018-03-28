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أخبار البلد

إقبال متزايد على لجان الاقتراع بمدينة نصر بالتزامن مع غروب شمس اليوم الثالث

الأربعاء 28/مارس/2018 - 05:48 م
اللجان الانتخابية
اللجان الانتخابية - أرشيفية
عبد العزيز جمال
شهدت اللجان الانتخابية بمدينة نصر اقبال متزايد من قبل الناخبين وذلك بالتزامن مع غروب شمس اليوم الثالث من ماراثون الانتخابات الرئاسية .

وشهدت عدد من اللجان الفرعية تسجيل مايزيد على 1500 و2000 شخص ببعض اللجان، حيث أكد المستشارين انها نسبه كبيرة .

وفتحت اللجان أبوابها صباح اليوم في ثالث أيام التصويت على الانتخابات الرئاسية 2018، وكان اليوم اليومين الماضيين شهدا إقبالا كثيفا من الناخبين، وسادت أجواء احتفالية بالعرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد على مدار ثلاثة أيام.

وتجري الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءا من الإثنين 26 مارس وحتى الأربعاء 28 مارس، ويتنافس فيها المرشحان عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.

ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاض، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الإقتراع.

وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلا أجنبيا على تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر. ومن المقرر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو القادم، من خلال أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواب.

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