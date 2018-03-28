السيدات تتجمع أمام مؤسسة أبو العينين الخيرية للذهاب إلى اللجان الانتخابية.. وصور

تجمعت المئات من الناخبات داخل السرادق الذى أنشأته مؤسسة "أبو العينين للنشاط الاجتماعي والخيري" أمام مقرها بشارع البحر الأعظم للذهاب إلى لجانهن عبر السيارات التي وفرتها الجمعية، حاملات أعلام مصر، وذلك بحضور وتحت إشراف سمية أبو العينين، نائب رئيس مجموعة سيراميكا كليوباترا ومؤسسة "أبو العينين للنشاط الاجتماعي والخيري"



ويعمل القائمون على المؤسسة بمساعدة الناخبات في توفير أرقام لجانهن وأماكنها وتوفير سيارت لنقلهن الي أماكن لجانهن بجميع مدارس الجيزة .



وكان رجل الأعمال محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، سبق وأعلن في العديد من المؤتمرات الشعبية عن دعمه للرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية، واستكمال ما كان قد بدأه من مشروعات قومية.



وأكد "أبو العينين"، عقب إدلائه بصوته صباح أمس بلجنته الانتخابية في الجيزة، أن هذه الانتخابات تعتبر رسالة للعالم أجمع؛ لتؤكد حرص المصريين على المشاركة في العرس الديمقراطي.



وأشاد رجل الأعمال، بالدور الذي يقدمه قوات الجيش والشرطة لتأمين هذه الانتخابات وظهورها المشرف أمام العالم، مؤكدًا أن وفد الاتحاد الأوروبي المرافق له أشاد بهذه التجربة الديمقراطية والتأمين الجيد وعملية سير الانتخابات.



وتُجرى الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءًا من الاثنين 26 مارس، وحتى الأربعاء 28 مارس، ويتنافس فيها المرشحان عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.



ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونًا و78 ألفًا و138 ناخبًا، موزعين على 13 ألفًا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل، ووفقًا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاضٍ، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الاقتراع.