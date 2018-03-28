الهلال الأحمر بالأقصر يشارك فى تأمين الانتخابات الرئاسية.. صور

شاركت جمعية الهلال الأحمر المصرى، فرع الأقصر، اليوم الأربعاء، بالتزامن مع اليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية بفرقتى التدخل السريع أثناء الطوارئ، والفريق الوطنى للاستجابة للكوارث.



قالت علياء عبدالماجد،المدير التنفيذى لجمعية الهلال الأحمر المصرى فرع الاقصر، إن الجمعية شاركت فى الانتخابات الرئاسية بفرقتى التدخل السريع أثناء الطوارئ، والفريق الوطنى للاستجابة للكوارث، للمساعدة فى حال وجود إصابات أو إغماءات بين صفوف الناخبين.



وأضافت، أن المتطوعين تواجدوا أمام عدة لجان انتخابية داخل محافظة الأقصر منها لجنة مدرسة الأقصر الثانوية بنات، مدرسة الثانوية العسكرية، لجنة مدرسة الحرية الابتدائية،لجنة مدرسة صلاح الدين،الشهداء، الاقصر الإعدادية بنين، مؤكدة أن المتطوعين ساعدوا كبار السن والمرضى للدخول إلى اللجان والإدلاء بأصواتهم.



وتابعت المدير التنفيذى لجمعية الهلال الأحمر المصرى بالأقصر،أنه خلال الثلاثة أيام لم يصاب أى ناخب، وأن جميع المتطوعين ساعدوا الناخبين فقط.