الدكتورة عزة شوقى عبدالعزيز الوسيمي عميدا لكلية التربية الرياضية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارًا بتعيين الدكتورة عزة شوقى عبدالعزيز الوسيمي الأستاذ بقسم علم النفس الرياضي بكلية التربية الرياضية جامعة طنطا عميدًا لكلية التربية الرياضية، وذلك حتى بلوغها السن القانونية لانتهاء الخدمة فى 11/9/2020 .



يذكر أن الدكتورة عزة الوسيمى حصلت على بكالوريوس علم النفس من جامعة الاسكندرية في 1981، وحصلت على دبلوم (علم النفس) من جامعة الاسكندرية في 1985، وحصلت الماجستير (علم النفس الرياضى) من جامعة طنطا عام1989، وعينت مدرس مساعد بجامعة طنطا في يونيو1989، وحصلت على درجة الدكتوراه في علم النفس الرياضى من جامعة طنطا عام 1994، وتدرجت سيادتها في الوظائف العلمية حتى وصلت إلى درجة أستاذ في يوليو 2006، إضافةً إلى أنها قد شغلت منصب عميدًا لكلية التربية الرياضية بالقرار الجمهوري رقم (87) لعام 2015 لمدة ثلاث سنوات اعتبار من 12/2/2015.