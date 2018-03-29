تعيين الدكتورة لطيفة محمود إبراهيم فودة عميدًا لكلية التمريض

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارًا بتعيين الدكتورة لطيفة محمود إبراهيم فودة الأستاذ بقسم تمريض صحة المجتمع بكلية التمريض جامعة طنطا، عميدًا لكلية التمريض، وذلك حتى بلوغها السن القانونية المقررة لانهاء الخدمة فى 6/12/2019.



يذكر أن الدكتورة لطيفة فودة حصلت على بكالوريوس التمريض من جامعة الاسكندرية في 1981، وحصلت على الماجستير (تمريض الصحة العامة) من جامعة الاسكندرية عام1991، وعينت معيدًا بجامعة طنطا في فبراير1984، وحصلت على درجة الدكتوراه في تمريض صحة المجتمع من جامعة طنطا عام 2001، وتدرجت سيادتها في الوظائف العلمية حتى وصلت إلى درجة أستاذ في فبراير2016 .