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حوادث

السيطرة على حريق شب في أشجار النخيل بسبب سوء الأحوال الجوية بالغنايم

الأربعاء 28/مارس/2018 - 05:48 م
صورة أرشيفية - حريق
صورة أرشيفية - حريق
إيهاب عمر
تمكنت قوات الحماية المدنية بمركز الغنايم في أسيوط، منذ قليل، من السيطر علي حريق شب في أشجار النخيل بقرية ديرالجنادلة بسبب سوء الأحوال الجوية.

تلقي مأمور مركز الغنايم بلاغًا من الأهالي يفيد باندلاع حريق في اشجار النخيل علي طريق أسيوط-الغنايم، عند عزبة ابوالهواري بقرية ديرالجنادلة.

وعلي الفور انتقلت سيارة الأطفاء والسيطرة علي الحريق قبل امتداده الي المنازل المجاورة.

جار تحرير المحضر اللازم والعرض علي النيابة.

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