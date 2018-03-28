عضو اللجنة العامة بالعجوزة يصطحب بناته للإدلاء بأصواتهن.. صور

حرص المستشار أحمد عبد الكريم عضو في اللجنة العامة بالعجوزة على اصطحاب، ابنته للإدلاء بأصواتهم في اللجنة الانتخابية التابعة لمنطقة العجوزة في مدرسة الأورمان الثانوية والإعدادية بنات.



ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاض، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الإقتراع.



وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلا أجنبيا على تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر لعام ٢٠١٨.



ومن المقرر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو القادم، من خلال أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواب.