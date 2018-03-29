وكيل تشريعية النواب: غرامة مقاطعي الانتخابات حق فرضه الدستور

قال النائب نبيل الجمل، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، إن القانون فرض على المواطنين المشاركة الإيجابية والمجتمعية وممارسة الحقوق السياسية، لافتًا إلى أن توقيع غرامة على كل من يتخلف عن الإدلاء بصوته فى الانتخابات قانون معمول به فى مصر منذ فترة كبيرة وليس الآن فقط، وحق فرضه الدستور.



وأضاف "الجمل" فى تصريحات لـ "صدى البلد" أنه يجب على كل مواطن أن يعرف ما له من حقوق وما عليه من واجبات تجاه هذا الوطن، ومن الحقوق الواجب أدائها النزول والمشاركة السياسية، والإدلاء بصوته، مشيرًا إلى أن الغرامة المالية الموقعة على المتخلفين عن المشاركة فى الانتخابات والتى تقدر بـ 500 جنية، تعطى دافع للمواطنين للنزول والمشاركة.



وأكد وكيل تشريعية النواب، أن الإنتخابات كانت مظاهرة حب وفرحة فى عيون الشعب.



ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونًا و78 ألفًا و138 ناخبًا، موزعين على 13 ألفًا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.



ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاض، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف، مهمة الإشراف على عملية الاقتراع.



وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلًا أجنبيًا على تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر.



ومن المقرر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو القادم، من خلال أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواب.