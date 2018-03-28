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رياضة

"كوبر على كف عفريت".. الجبلاية تدرس تأجيل التجديد معه إلى ما بعد المونديال

الأربعاء 28/مارس/2018 - 05:44 م
هانى ابوريدة والجهازالفنى
هانى ابوريدة والجهازالفنى لمنتخب مصر
يسري غازي
يدرس مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هانى أبوريدة تأجيل تجديد عقد الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفنى لمنتخب مصر الوطنى الاول لما بعد انتهاء الفراعنة من المشاركة فى نهائيات مونديال روسيا المزمع إقامتها خلال شهر يونيو المقبل.

ويشارك منتخب الفراعنة الكبار فى نهائيات مونديال روسيا فى إطار المجموعة الأولى برفقة منتخبات روسيا وأوروجواي والسعودية.

وتتجه النية لدى مسئولى الجبلاية الى عدم التسرع وعقد جلسة مع كوبر لتجديد عقده عقب النتائج المخيبة للآمال فى معسكر سويسرا الأخير فى مباراتى البرتغال واليونان الوديتيين وعدم الوقوف من جانب الجهاز الفنى على التشكيل الرئيسي للفراعنة الكبار حتى الآن.

ودعا العديد من أعضاء الجبلاية ابوريدة إلى التأنى فى ملف تجديد عقد كوبر والانتظار إلى ما بعد انتهاء المنتخب الاول من المشاركة فى نهائيات المونديال ووضوح مدى نجاح الخواجة الارجنتينى وصلاحيته فى قيادة الفراعنة فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا فى الكاميرون من عدمه.

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