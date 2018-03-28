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رياضة

مدرب صربيا يسكت المنتقدين بعد الفوز على نيجيريا

الأربعاء 28/مارس/2018 - 05:47 م
صدى البلد
أ ش أ
قال ملادن كريستايتش مدرب صربيا إن الفوز 2-صفر على نيجيريا في لقاء ودي أمس الثلاثاء‭‭ ‬‬وضع حدا للانتقادات بشأن استعداد فريقه للمشاركة في كأس العالم لكرة القدم في روسيا. وأصبح كريستايتش والفريق تحت ضغط بعد الخسارة 2-1 من المغرب يوم الجمعة الماضي لكنهم ردوا على الانتقادات بتقديم أداء قوي خلال الفوز على نيجيريا في لندن.

وأبلغ كريستايتش الصحفيين بعد الفوز بفضل ثنائية الكسندر ميتروفيتش "أظهر اللاعبون تمتعهم بشخصية قوية أمام نيجيريا وبرهن الأداء على أن التعليقات بشأن هزيمة المغرب كانت متسرعة". وأضاف "كان يمكننا الفوز بفارق أكبر لكن المهم هو رؤية القدر الكبير من الالتزام داخل الفريق".

وقال ميتروفيتش الذي استعاد حاسته التهديفية بعد انتقاله إلى فولهام بدوري الدرجة الثانية الانجليزي في يناير كانون الثاني الماضي "سجلت هدفين وكان بإمكاني إضافة الثالث".

وتابع "المهم هو مستوى الفريق وأردنا حقا هذه النتيجة وندرك أننا أمام تحد كبير في روسيا".

وتنافس صربيا في كأس العالم ضمن مجموعة تضم البرازيل وكوستاريكا وسويسرا.

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