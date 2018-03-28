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شاهد.. محافظ الجيزة يتفقد لجان الانتخابات الرئاسية بالعياط

الأربعاء 28/مارس/2018 - 07:31 م
صدى البلد
أحمد زهران
تفقد اللواء كمال الدالي محافظ الجيزة عددا من اللجان الفرعية بقرى مركز العياط للإطمئنان على سير العملية الانتخابية، والتأكد من توافر التجهيزات اللازمة في مساعدة الناخبين للإدلاء بأصواتهم بكل يسر.

ويدلي مواطنو العياط صوتهم الانتخابي في ٥٤ مقرًا انتخابيًا، ويبلغ عدد اللجان الانتخابية ٦٤ لجنة، ويبلغ عدد الناخبين بمركز وقرى العياط ٢٥٦ ألفًا و١٧٨ ناخبًا.​

وفتحت اللجان أبوابها صباح اليوم في ثالث أيام التصويت على الانتخابات الرئاسية 2018 . وكان اليوم اليومين الماضيين شهدا إقبالا كثيفا من الناخبين، وسادت أجواء احتفالية بالعرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد على مدار ثلاثة أيام.

وتجري الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءا من الإثنين 26 مارس وحتى الأربعاء 28 مارس، ويتنافس فيها المرشحان عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.

ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاض، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الإقتراع.

وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلا أجنبيا على تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر. ومن المقرر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو القادم، من خلال أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواب.

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