500 جنيه غرامة على المتخلفين عن الانتخابات الرئاسية.. ووكيل تشريعية البرلمان: حق قانوني للدولة.. ونائب: إجراء ليس بجديد.. ومشاركة الشعب حبا للوطن

الوطنية للانتخابات: غرامة 500 جنبة على من يتخلف عن الإدلاء بصوته فى الانتخابات

وكيل تشريعية النواب: توقيع غرامة على مقاطعين الانتخابات حق فرضه الدستور نائب: مشاركة الشعب بالانتخابات حبًا للوطن لا خوفًا من الغرامة برلمانية: توقيع غرامة أمرا ليس بجديد





فى إطار تطبيق القانون، وأيضا حث المواطنين على المشاركة فى الاستحقاق الدستورى وهو الادلاء بأصواتهم فى الانتخابات، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية عن توقيع غرامة قدرها 500 جنبة على كل من يتخلف عن الإدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية، طبقًا لنص المادة 43 من القانون رقم 22 لسنة 2014، بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية، والتى نصت على أنه " يعاقب بغرامة لا تتجاوز الـ 500 جنية، كا من أدرج أسمه فى قوائم الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية".





وفى هذا السياق، أكد عدد من أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالبرلمان، على أنه حق دستورى يلزم تطبيقه، وأنه معمول به منذ فترة كبيرة، وليس بجديد، مشيرين إلى ضرورة نزول الناخبين ومشاركتهم فى الانتخابات الرئاسية، وضرورة معرفة كل مواطن حقوقه وواجباته.





وفى البداية، قال النائب نبيل الجمل، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، إن القانون فرض على المواطنين المشاركة الإيجابية والمجتمعية وومارسة الحقوق السياسية، لافتًا إلى أن توقيع غرامة على كل من يتخلف عن الإدلاء بصوته فى الانتخابات قانون معمول به فى مصر منذ فترة كبيرة وليس الآن فقط، وحق فرضه الدستور.





وأضاف "الجمل" فى تصريحات لـ "صدى البلد" أنه يجب على كل مواطن أن يعرف ما له من حقوق وما عليه من واجبات تجاه هذا الوطن، ومن الحقوق الواجب أدائها النزول والمشاركة السياسية، والإدلاء بصوته، مشيرًا إلى أن الغرامة المالية الموقعة على المتخلفين عن المشاركة فى الانتخابات والتى تقدر بـ 500 جنية، تعطى دافع للمواطنين للنزول والمشاركة.





وأكد وكيل تشريعية النواب، على أن الانتخابات كانت مظاهرة حب وفرحة فى عيون الشعب.





من جانبه، أكد النائب عفيفي كامل، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالبرلمان، على أن مشاركة الشعب فى الانتخابات الرئاسية نابعة من حب للوطن، وليس خزفًا أو مراعاة للغرمة المالية الموقعة على المتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم.





وأشار "كامل" لـ "صدى البلد" إلى أن الحضور والمشاركة فى الانتخابات كانت فى تزايد مستمر خلال الثلاث أيام، لافتًا إلى أن مشاركة الشعب بجانب كونها حيًا للوطن، أيضًا دعما وتأييدًا للرئيس السيسي.





وأشار إلى أن الناس تعيش حالة من الفرحة فى هذا العرس الانتخابي.





وأخيرًا، قالت النائبة سوزى ناشد، عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، بمجلس النواب، إن القانون نص على تطبيق غرامة قدرها 500 جنيه حال الامتناع عن الإدلاء بالصوت فى الانتخابات، لافتة إلى أن العقوبة ليست بجديدة وبالتالى لابد من تطبيقها على كل من يخالف الدستور.





وتابعت "ناشد" فى تصريح خاص، أن المشاركة فى الانتخابات هي واجب واطنى، يجب أن يقوم به الناخب دون أى توجيه من أحد، قائلة "إن المشاركة فى الانتخابات بتجيب حق الشهيد الذى ضحى بحياته لنكون فى أمن وأمان".





وأشادت النائبة بالمشاركة القوية للمواطنين فى ثانى أيام الانتخابات.





جدير بالذكر أن الانتخابات الرئاسية المصرية أجريت على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءا من الإثنين 26 مارس وحتى الأربعاء 28 مارس، ويتنافس فيها المرشحان عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.



