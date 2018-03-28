مصادر: تكثيف أمني مع قرب انتهاء فترة التصويت.. ودخول المقار بعد الإغلاق بتصاريح

صرحت مصادر أمنية بوزارة الداخلية أنه تم تكثيف الخدمات فى محيط لجان الانتخابات مع قرب موعد غلق اللجان وبدأ عملية الفرز ومع تزايد أعداد الناخبين.



وأضافت المصادر، أنه عقب غلق باب اللجان بعد انتهاء فترة التصويت المحددة لم يسمح بدخول لجان الفرز إلا القضاة ومندوبى المرشحين، ومن لديهم تصريح ولم يسمح بدخول أي شخص آخر.



وفتحت اللجان أبوابها صباح اليوم الأربعاء، في ثالث أيام التصويت على الانتخابات الرئاسية 2018، وكان اليومان الأول والثاني قد شهدا إقبالًا كثيفًا من الناخبين، وسادت أجواء احتفالية بالعُرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد على مدار ثلاثة أيام.



وتُجرى الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءًا من الاثنين 26 مارس الماضي وحتى اليوم الأربعاء، ويتنافس بها المرشحان عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.



ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونًا و78 ألفًا و138 ناخبًا، موزعين على 13 ألفًا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.

