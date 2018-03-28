ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

مصادر: تكثيف أمني مع قرب انتهاء فترة التصويت.. ودخول المقار بعد الإغلاق بتصاريح

الأربعاء 28/مارس/2018 - 07:30 م
الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2018
مصطفى الرماح
صرحت مصادر أمنية بوزارة الداخلية أنه تم تكثيف الخدمات فى محيط لجان الانتخابات مع قرب موعد غلق اللجان وبدأ عملية الفرز ومع تزايد أعداد الناخبين.

وأضافت المصادر، أنه عقب غلق باب اللجان بعد انتهاء فترة التصويت المحددة لم يسمح بدخول لجان الفرز إلا القضاة ومندوبى المرشحين، ومن لديهم تصريح ولم يسمح بدخول أي شخص آخر.

وفتحت اللجان أبوابها صباح اليوم الأربعاء، في ثالث أيام التصويت على الانتخابات الرئاسية 2018، وكان اليومان الأول والثاني قد شهدا إقبالًا كثيفًا من الناخبين، وسادت أجواء احتفالية بالعُرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد على مدار ثلاثة أيام.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءًا من الاثنين 26 مارس الماضي وحتى اليوم الأربعاء، ويتنافس بها المرشحان عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونًا و78 ألفًا و138 ناخبًا، موزعين على 13 ألفًا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.

ترشيحاتنا

«الوطنية للإنتخابات» توضح أحقية مبارك فى التصويت بالانتخابات الرئاسية

شاهد.. لحظة اعتقال داعية مصري في إيطاليا روج للإرهاب بين الأطفال

احمد التهامى يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية برفقة والده وابنه.. صور

انقطاع الكهرباء عن 70% من قرى سوهاج بسبب العاصفة الترابية

"كوبر على كف عفريت".. الجبلاية تدرس تأجيل التجديد معه إلى ما بعد المونديال

شاهد .. مواطن يرفع صور مصطفى موسى بالمنوفية .. ويؤكد : «أنا في مهمة وطنية»

بلال علام : الصغير وغيط سبب تراجع مستوى محمد عواد

أبو غزالة: إعلان ملاحظات بعثة الجامعة العربية عن الانتخابات الأحد المقبل.. فيديو

علي جمعة يوضح سبب تسمية الرسول بـ«طه ويس» .. فيديو

مصطفى بكري يطالب بمعاملة مواطن توفي عقب مشاركته بالانتخابات كـ"شهيد".. فيديو

خصم 500 جنيه من راتب شهر أبريل لموظفي الحكومة المتخلفين عن التصويت بالانتخابات

ننشر أهم بنود الموازنة العامة لعام 2018 / 2019 .. ورئيس الوزراء يقدمها للبرلمان قبل 31 مارس.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رياض الخولي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية.. صور

شاهد.. اللحظات الأولى لمداهمة «العاصفة الرملية» محافظات الصعيد

فقد قدميه وإحدى يديه في حادث قطار.. محمود الجيار: "الحمد لله لسة عندي إيد أصوت بيها في الانتخابات"

شاهد .. سبوع رضيعة داخل لجنة بكفر الشيخ وسط فرحة الأهالي

«شعبولا» يرتدي «نسر علم مصر» خلال الإدلاء بصوته في الهرم.. صور

فيديو

طريقة تحضير كيك القرفة والعسل على طريقة نرمين هنو
مارجريت عازر: المرأة المصرية تقف وراء الجيش والشرطة.. فيديو
رئيس لجنة بسيناء: العملية الانتخابية تاريخية على أرض الفيروز.. ومفاجأة بكل المقاييس
شاهد.. على أنغام «أبو الرجولة».. المواطنون يحتفلون بالتصويت بالزاوية الحمراء
شاهد.. طوابير الناخبين أمام اللجان وسط تأمينات مشددة ببولاق

ﺗﺼﻮﻳﺖ