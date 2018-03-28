زوجة الشهيد محمود منير توجه رسالة قوية للمصريين.. فيديو

قالت راندا ثروت، زوجة الشهيد محمود منير، إنها شاركت فى الانتخابات الرئاسية من أجل المساهمة في القضاء على الإرهاب، ومن أجل أبناء مصر الذين ضحّوا من أجلها.





ووجّهت راندا ثروت، خلال مداخلة هاتفية على قناة "المحور"، رسالة للمصريين قائلة: «لو انت متعاطف مع أسر الشهداء وعايز حقهم يرجع لازم تنزل وتشارك عشان هو ده الرد القوى على أعداء مصر"، مشيرة إلى أنها لن تتأخر ولو للحظة واحدة عن نداء مصر.





وأضافت أن الفرصة مازالت موجودة لأى مواطن لم يدل بصوته حتى الآن، وأكدت أنها قامت بأخذ نجلها وقامت بالتصويت.





وكانت اللجان قد فتحت أبوابها صباح اليوم الأربعاء، في ثالث أيام التصويت على الانتخابات الرئاسية 2018، وكان اليومان الأول والثاني قد شهدا إقبالاً كثيفاً من الناخبين، وسادت أجواء احتفالية بالعُرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد على مدار ثلاثة أيام.





وتُجرى الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءًا من الاثنين 26 مارس الماضي وحتى اليوم الأربعاء، ويتنافس بها المرشحان عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.



