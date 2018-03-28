ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

متعصب كندي يعترف بقتل مسلمين

الأربعاء 28/مارس/2018 - 07:25 م
المتعصب الكندي ألكسندر
المتعصب الكندي ألكسندر بيسونيت
أحمد محرم
ذكرت قناة "سكاي نيوز" أن طالبًا جامعيًا كنديًا سابقًا أقر اليوم الأربعاء بالذنب في قتل ستة رجال كانوا يصلون في مسجد بكيبك سيتي في يناير 2017، في خلال محاكمته في واحدة من حوادث إطلاق النار الجماعية النادرة الحدوث في البلاد.

وبحسب القناة، كان ألكسندر بيسونيت (28 عاما) نفى ارتكابه تلك الجريمة في بداية المحاكمة الاثنين، إلا أنه غير رأيه بعد ذلك بساعات. ولم يتسن نشر أي من مداولات المحكمة في ذلك الوقت بسبب حظر النشر.

وقال بيسونيت، الذي صنف على أنه من المتعصبين للعرق الأبيض، "لقد قررت الاعتراف بالذنب في جميع التهم .. لكي أجنب عائلات الضحايا" عيش تفاصيل فظائع الهجوم. وأعلن القاضي أنه مذنب في ست اتهامات بالقتل من الدرجة الأولى وست اتهامات بالشروع في القتل.

ووصف رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، الحادث في البداية بأنه هجوم إرهابي، بيد أن المدعين لم يوجهوا اتهاما إلى بيسونيت بالإرهاب. ووصفت الشرطة بيسونيه على أنه "مهاجم منفرد".

وحوادث إطلاق النار الجماعية نادرة الحدوث في كندا، حيث قوانين حمل السلاح مشددة بالمقارنة مع الولايات المتحدة.

وفي 29 يناير من العام الماضي، اقتحم رجل مسجدا في حي سكني في مدينة كيبيك بعد صلاة العشاء وفتح النار على المصلين.

وبالإضافة إلى مقتل ستة أشخاص، أدى الاعتداء إلى إصابة أربعة آخرين بإعاقات دائمة، في واحد من أسوأ الهجمات على مركز عبادة إسلامي في الغرب.

ترشيحاتنا

تعرف على مكاسب المنتخب القومي من معسكر سويسرا.. وقرار شجاع لـ«كوبر»

ننشر أهم بنود الموازنة العامة لعام 2018 / 2019 .. ورئيس الوزراء يقدمها للبرلمان قبل 31 مارس.. صور

فقد قدميه وإحدى يديه في حادث قطار.. محمود الجيار: "الحمد لله لسة عندي إيد أصوت بيها في الانتخابات"

"كوبر على كف عفريت".. الجبلاية تدرس تأجيل التجديد معه إلى ما بعد المونديال

رونالدو يرفض انضمام هازارد لريال مدريد ويطالب بضم صلاح

أبوتريكة يعود للقاهرة خلال أيام

بلال علام : الصغير وغيط سبب تراجع مستوى محمد عواد

رئيس بعثة المنتخب بسويسرا يستنكر "تصرف كوبر".. فيديو

مهاجم المقاولون السابق : صعب لاعب ينجح مع المنتخب من غير ما يعدي على دار المدرعات

كارول سماحة لزوجها: "أنت أطيب رجل في العالم"

شاهد.. لحظة اعتقال داعية مصري في إيطاليا روج للإرهاب بين الأطفال

هجوم ناري من خالد بيومي على وزير الشباب ورئيس اتحاد الكرة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رياض الخولي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية.. صور

شاهد.. اللحظات الأولى لمداهمة «العاصفة الرملية» محافظات الصعيد

فقد قدميه وإحدى يديه في حادث قطار.. محمود الجيار: "الحمد لله لسة عندي إيد أصوت بيها في الانتخابات"

شاهد .. سبوع رضيعة داخل لجنة بكفر الشيخ وسط فرحة الأهالي

«شعبولا» يرتدي «نسر علم مصر» خلال الإدلاء بصوته في الهرم.. صور

فيديو

طريقة تحضير كيك القرفة والعسل على طريقة نرمين هنو
مارجريت عازر: المرأة المصرية تقف وراء الجيش والشرطة.. فيديو
رئيس لجنة بسيناء: العملية الانتخابية تاريخية على أرض الفيروز.. ومفاجأة بكل المقاييس
شاهد.. على أنغام «أبو الرجولة».. المواطنون يحتفلون بالتصويت بالزاوية الحمراء
شاهد.. طوابير الناخبين أمام اللجان وسط تأمينات مشددة ببولاق

ﺗﺼﻮﻳﺖ