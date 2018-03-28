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أخبار العالم

«رويترز» تحدد أبرز الأزمات التي يواجهها رئيس وزراء إثيوبيا الجديد

الأربعاء 28/مارس/2018 - 07:30 م
صدى البلد
شادي عبدالله
ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم "الأربعاء"، أن أحمد أبي رئيس الوزراء الإثيوبي المعين حديثا يواجه عدة أزمات في بلاده منها الانقسامات الداخلية والاضطرابات.

وكانت الاحتجاجات بدأت في عام 2015 عندما قامت الحكومة بمصادرة العديد من الأراضي في إقليم أوروميا ، أكبر منطقة في البلاد من حيث عدد السكان، وكذلك المطالبة بمنحهم المزيد من الحقوق السياسية، واتهمت منظمات حقوق الانسان قوات الأمن بقتلت مئات الأشخاص خلال الاحتجاجات.

وأوضحت الوكالة أن تعيين أبي، وهو أول مسلم يتقلد هذا المنصب، جاء في أعقاب استقالة رئيس الوزراء السابق هايلي ماريام ديسالين في محاولة لتمهيد الطريق للإصلاحات سياسية لمواجهة الاحتجاجات والمطالبات بالإفراج عن معتقلين من المعارضة، وأكدت رويترز أن أبي حصل على 60 % من الأصوات خلال التصويت الذي أجراه الائتلاف الحاكم على اختيار رئيس الحكومة.

وذكرت رويترز نقلا عن محللين قولهم إن على أبي توسيع المجال السياسي والتواصل مع المعارضة وكذلك الاستجابة لمطالب المعارضة.

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