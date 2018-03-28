ننشر تقرير أمانة المرأة بالمصريين الأحرار عن سير الانتخابات

تابعت أمانة المرأة المرأة بحزب المصريين الأحرار اللجان االانتخابية على مستوي القاهرة في مجموعة من الأحياء، في إطار توجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب بمتابعة الانتخابات الرئاسية للوقوف على المشكلات التي تواجه الناخبين وتوصيلها إلى الجهات المعنية لإيجاد الحلول السريعة.



وذكرت الأمانة فى تقرير متابعة اللجان في منطقة مصر الجديدة والنزهة:



لجنة رقم 22 عامة بمدرسة ليسيه الحرية بالنزهة مصر الجديدة وتضم ثلاث لجان فرعية 9_10_11 حيث الإقبال الأكثر للسيدات

لجنة عامة 14 بمدرسة الطبري الابتدائية بروكسي مصر الجديدة وتضم لجنتين فرعيتين رقم 19_20 سيدات ورجال

لجنة عامة رقم 14 بمدرسة عمر بن الخطاب الرسمية لغات بالسبع عمارات مصر الجديدة وتضم لجنة فرعية واحدة رقم 27 سيدات ورجال

لجنة مدرسة فاطمة الزهراء السبع عمارات مصر الجديدة رقم 31 سيدات ورجال

لجنة مدرسة السلحدار الرياضية بنات رقم 30 سيدات ورجال

لجنة مدرسة الماظة الرسمية لغات رقم 32 _33 سيدات ورجال

لجنة مدرسة قومية رشيد ميدان الجامع مصر الجديدة رقم 5_6 سيدات ورجال

لجنة مدرسة قومية الأهرام الابتدائية رقم 14 وتضم لجنتين فرعيتين رقم 15 _16 سيدات ورجال

لجنة مدرسة جمال عبد الناصر الرسمية لغات بالنزهة وتضم ثلاث لجان فرعية رقم 6_7_8 سيدات ورجال

لجنة مدرسة يحيى الرافعي الرسمية لغات رقم 22 وتضم لجنة واحدة فرعية رقم 42 رجال

لجنة مدرسة المقريزي الرسمية لغات ش الخليفة المأمون مصر الجديدة رقم 14 وتضم لجنتين فرعيتين 24_23 سيدات ورجال

لجنة مدرسة الطبري بنين مصر الجديدة رقم 14 عامة وتضم لجنتين فرعيتين 21_22 سيدات ورجال

ولجنة مدرسة الخلفاء الراشدين بمصر الجديدة ش الخليفة المأمون وهي لجنة عامة رقم 14 وبها لجنتين فرعيتين 17_18 سيدات ورجال

ولجنة مدرسة النموذجية الإعدادية بنات صلاح سالم مصر الجديدة لجنة عامة 14 وبها لجنتين فرعيتين 13_14 سيدات ورجال

لجنة مدرسة ابن سيناء الابتدائية ميدان الاسماعلية مصر الجديدة لجنة عامة 14 وبها لجنة فرعية 34 رجال وسيدات

ولجنة مدرسة النجوم الابتدائية عامة 14 وفرعية 26 سيدات ورجال



وأبدت أمانة المرأة ملاحظاتها بالإقبال الشديد على اللجان من قبل السيدات وبالنسبة للرجال الإقبال متوسط والشباب النسبة عالية على مستوى كل اللجان التي تمت متابعتها.



وتابعت الأمانة فى تقريرها أنه لوحظ أن هناك كثير من المغتربين لا يعرفون مكان التصويت وليس عندهم فكرة عن تسجيل أسمائهم بالشهر العقاري لتتواجد داخل كشوف الناخبين في مكان محل إقامتهم، لعدم الإثقال عليهم بمشقة السفر من محافظة لمحافظة وأوصى بأهمية أن يتم عمل التوعية الكافية بالنسبة للمغتربين لتسجيل أسمائهم قبل موعد الانتخاب بوقت كافي قبل بدء الاقتراع ، ولوحظ أيضا تيسير القضاة على الناخبين كافة الإجراءات ومساعدة المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة إرشادات التصويت معلقة في أماكن واضحة داخل اللجان.



وأكد تقرير الأمانة، أنه لم يتم رصد أي شكاوى خاصة بعدم ختم بطاقة الاقتراع وتم فتح كافة اللجان في مواعيدها بالضبط المحددة

كما أن عملية التصويت تتم بشكل انسيابي وبسهولة وبسرعة ملائمة، فضلا عن قرب اللجان من محل سكن المقيدين بها

ولم يتم رصد أي محاولات للتأثير على الناخبين سواء بالسلب أو الايجاب ويوجد كشوف للمغتربين والوافدين في بعض اللجان

وتوجد لجنة طبية بكل اللجان وأيضا شرطية لتفتيش السيدات.



وتابع التقرير أنه تم السماح للمتابعين بمتابعة العملية الانتخابية والإطلاع على الحصر العددي للأصوات، ولم تتردد أي شكاوى خاصة بحرمان أي من الناخبين من التصويت، واستغرقت المدة الزمنية لعملية التصويت لكل ناخب حوالي من دقيقة لدقيقة ونصف

وسمح القاضي بالوقت الكافي لتواجد المتابعين داخل اللجان، ولم يتم رصد أي محاولات لتقديم مبالغ مالية للتأثير على إرادة الناخبين.