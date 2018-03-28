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فن

شاهد.. أحمد رزق يصطحب نجله عند الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية

الأربعاء 28/مارس/2018 - 07:23 م
صدى البلد
سمر سعد
أدلى الفنان أحمد رزق بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2018، وحرص على أن يصطحب ابنه معه فى الانتخابات بإحدى لجان الانتخابات بمنطقة 6 أكتوبر، وذلك بعد عودته من السعودية أول أمس عقب أدائه مناسك العمرة.

كانت اللجان الانتخابية فتحت أبوابها في التاسعة صباح اليوم "الأربعاء في ثالث أيام التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2018، وشهدت أيام الانتخابات إقبالا كثيفا من الناخبين، وسادت أجواء احتفالية بالعرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد على مدار ثلاثة أيام.

ومن المقرر أن تغلق صناديق الاقتراع في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة بالداخل، مساء اليوم الأربعاء، استعدادا لعملية فرز الأصوات.
شاهد.. أحمد رزق يصطحب نجله عند الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية
شاهد.. أحمد رزق يصطحب نجله عند الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية

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