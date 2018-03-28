«القابضة للغزل»: العاملون سارعوا إلى اللجان عقب انتهاء عملهم للمشاركة بالتصويت

قال الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، إن "كل العاملين بالشركة سارعوا إلى اللجان الانتخابية عقب انتهاء عملهم من أجل المشاركة فى عملية التصويت وإعطاء رسالة للعالم كله بأن المصريين حريصون على المشاركة فى العملية السياسية والتصويت".





جاء ذلك خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامى تامر أمين فى برنامج «الحياة اليوم».



