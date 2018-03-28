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«القابضة للغزل»: العاملون سارعوا إلى اللجان عقب انتهاء عملهم للمشاركة بالتصويت

الأربعاء 28/مارس/2018 - 07:27 م
عمال المحلة يشاركون
عمال المحلة يشاركون فى الانتخابات
رقية محمد
قال الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، إن "كل العاملين بالشركة سارعوا إلى اللجان الانتخابية عقب انتهاء عملهم من أجل المشاركة فى عملية التصويت وإعطاء رسالة للعالم كله بأن المصريين حريصون على المشاركة فى العملية السياسية والتصويت".

جاء ذلك خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامى تامر أمين فى برنامج «الحياة اليوم».

وكانت اللجان قد فتحت أبوابها صباح اليوم الأربعاء، في ثالث أيام التصويت على الانتخابات الرئاسية 2018، وكان اليومان الأول والثاني قد شهدا إقبالاً كثيفاً من الناخبين، وسادت أجواء احتفالية بالعُرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد على مدار ثلاثة أيام. 

وتُجرى الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءًا من الاثنين 26 مارس الماضي وحتى اليوم الأربعاء، ويتنافس بها المرشحان عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونًا و78 ألفًا و138 ناخبًا، موزعين على 13 ألفًا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.

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