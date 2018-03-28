شعب اللحظات الأخيرة.. ناخبو الإسكندرية يكثفون تواجدهم للتصويت .. صور

كثف الناخبون بمحافظة الإسكندرية من تواجدهم ومشاركتهم بكثافة فى الانتخابات الرئاسية قبل موعد إغلاق اللجان فى اليوم الثالث من التصويت والمقرر له التاسعة مساء.



وتوافد الناخبون لمشاركتهم فى الانتخابات تطبيقا لمقولة إن "المصريين شعب اللحظات الأخيرة".



كانت لجان الانتخابات بمحافظة الإسكندرية شهدت كثافة كبيرة من قبل الناخبين فى اليوم الثالث من عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية، وشهدت عمليات التصويت انتظاما فى أغلب اللجان ، وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل رجال القوات المسلحة والشرطة.



كانت اللجان الانتخابية بمحافظة الاسكندرية شهدت زيادة كبيرة فى أعداد الناخبين وخاصة من السيدات على مدار اليومين الأول والثانى من الانتخابات الرئاسية ، واصطف الناخبون فى طوابير امتدت عشرات الامتار انتظارا للوصول لصندوق الانتخابات للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة.



كان الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية أصدر توجيهات للمسئولين بتسهيل كافة الإجراءات للناخبين ، وحل الشكاوى الواردة بخصوص العملية الانتخابية في الحال.



وشهدت اللجان الانتخابية بمحافظة الاسكندرية تشديدات أمنية مكثفة من قبل رجال القوات المسلحة والشرطة ، منذ بدء عملية التصويت فى اليوم الأول للانتخابات الرئاسية وعلى مدار اليومين الماضيين لتأمين كافة لجان الانتخابات بالمحافظة.



وتضم محافظة الإسكندرية، 18 لجنة عامة ، 681 لجنة فرعية و407 مراكز انتخابية، بإجمالي ناخبين بالمحافظة 3 ملايين و834 ألفا و698 ناخبا .



وتجري الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءا من الإثنين 26 مارس وحتى الأربعاء 28 مارس، ويتنافس بها المرشحان عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد. ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية علي مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل. ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاض، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الاقتراع.



وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلا أجنبيا علي تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر. ومن المقرر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو القادم، من خلال أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواب .