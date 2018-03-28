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محافظات

عريس يوجه دعوة للسيسي لحضور حفل زفافه من داخل لجنة بالبحيرة .. صور

الأربعاء 28/مارس/2018 - 07:21 م
لجان انتخابات مصر
لجان انتخابات مصر 2018
جمالات الدمنهورى
شهدت لجنة نظير الابتدائية بقسم شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، قيام شاب برفع لافتة مدون عليها طلبه من المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لحضور حفل زفافه ، الموافق 4 يوليو 2018 .

وقال إبراهيم ماضي، صاحب الدعوة : " انتخبناك وهتنجح وهتحضر فرحنا ، لانك مننا وولي أمرنا و نحن منك ، لذلك نتشرف بدعوة سيادتكم لحضور حفل زفافنا يوم الأربعاء الموافق 4 يوليو 2018 بمدينة كفر الدوار ، أبنائك إبراهيم وإسراء " .

وفتحت اللجان أبوابها صباح اليوم الأربعاء، في ثالث أيام التصويت على الانتخابات الرئاسية 2018، وكان اليومان الأول والثاني قد شهدا إقبالًا كثيفًا من الناخبين، وسادت أجواء احتفالية بالعُرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد على مدار ثلاثة أيام.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءًا من الاثنين 26 مارس الماضي وحتى اليوم الأربعاء، ويتنافس بها المرشحان عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونًا و78 ألفًا و138 ناخبًا، موزعين على 13 ألفًا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.
عريس يوجه دعوة للسيسي لحضور حفل زفافه من داخل لجنة بالبحيرة .. صور
عريس يوجه دعوة للسيسي لحضور حفل زفافه من داخل لجنة بالبحيرة .. صور
عريس يوجه دعوة للسيسي لحضور حفل زفافه من داخل لجنة بالبحيرة .. صور
عريس يوجه دعوة للسيسي لحضور حفل زفافه من داخل لجنة بالبحيرة .. صور
عريس يوجه دعوة للسيسي لحضور حفل زفافه من داخل لجنة بالبحيرة .. صور

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