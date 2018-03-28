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شاهد.. على أنغام «أبو الرجولة».. المواطنون يحتفلون بالتصويت بالزاوية الحمراء

الأربعاء 28/مارس/2018 - 07:30 م
صدى البلد
احتفل العشرات من الناخبين بمنطقة الزاوية الحمراء أمام اللجان بالتصويت علي أنغام أغاني "بشرة خير وأبو الرجولة" عقب إدلائهم بالصوت الانتخابي في صناديق الاقتراع.

وكانت اللجان قد فتحت أبوابها صباح اليوم الأربعاء، في ثالث أيام التصويت على الانتخابات الرئاسية 2018، وكان اليومان الأول والثاني قد شهدا إقبالاً كثيفاً من الناخبين، وسادت أجواء احتفالية بالعُرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد على مدار ثلاثة أيام. 

وتُجرى الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءًا من الاثنين 26 مارس الماضي وحتى اليوم الأربعاء، ويتنافس بها المرشحان عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونًا و78 ألفًا و138 ناخبًا، موزعين على 13 ألفًا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.

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