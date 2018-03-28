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رياضة

صحيفة "سبورت": مورينيو يستعد لإبرام صفقة ضم جاريث بيل

الأربعاء 28/مارس/2018 - 07:19 م
جوزيه مورينيو
جوزيه مورينيو
أ ش أ
يستعد مانشستر يونايتد بقيادة جوزيه مورينيو، لإبرام صفقة جديدة من صفوف ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لدعم صفوف الشياطين الحمر.

وقالت صحيفة "سبورت" الكتالونية، إن مورينيو أقنع الويلزي جاريث بيل نجم ريال مدريد بالانضمام إلى مانشستر يونايتد في الموسم المقبل بعد 5 مواسم مع ريال مدريد لم يقدم فيها المستوى المطلوب.

وتابعت الصحيفة أن ريال مدريد يرغب في الحصول على 130 مليون يورو من أجل التخلي عن جاريث لصالح مانشستر يونايتد.

وأشارت إلى أن مورينيو كان يريد بيل في الصيف الماضي، لكن الويلزي فضل الاستمرار مع الفريق الملكي كآخر فرصة له داخل ملعب "سانتياجو برنابيو".

يشار إلى أن جاريث بيل انتقل لصفوف ريال مدريد من توتنهام في صيف 2013، لكنه لم ينجح في فرض نفسه داخل تشكيلة الملكي خلال السنوات الماضية.

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