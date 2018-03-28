التعليم تعلن نتيجة مسابقة "البرنامج القومي لدوري المكاتب التنفيذية"

أكد الإعلامي أحمد خيرى المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تم الانتهاء من اعمال التقييم والتصفية النهائية لمسابقة "البرنامج القومي لدوري المكاتب التنفيذية" على مستوى الجمهورية للعام الدراسي (2017/2018) ، بمقر الاتحاد العام وذلك من خلال الموضوع المحوري (القيادات الطلابية وترسيخ القيم الأخلاقية).



ومن جانبه .. أعلن أحمد موسى الرائد العام لاتحاد طلاب مدارس الجمهورية ، أن نتيجة المسابقة هذا العام للمرحلة الإبتدائية أسفرت عن فوز مدرسة (السلام الإبتدائية) التابعة لإدارة الوراق التعليمية بمحافظة الجيزة بالمركز الأول، يليها مدرسة (البنات الابتدائية الحديثة) التابعة لإدارة بركة السبع التعليمية بمحافظة المنوفية بالمركز الثانى، ثم مدرسة (ابن دقيق العيد الإبتدائية) التابعة لإدارة قوص بمحافظة قنا بالمركز الثالث، يليها مدرسة (مطروح الرسمية المتميزة للغات) التابعة لإدارة مطروح بمحافظة مطروح بالمركز الرابع، وجاءت مدرسة الأمل الرسمية للغات التابعة لإدارة الطور التعليمية بمحافظة جنوب سيناء فى المركز الخامس.



وأضاف موسى أن نتيجة المرحلة الإعدادية أسفرت عن فوز مدرسة (السويس الإعدادية الحديثة) التابعة لإدارة جنوب التعليمية بمحافظة السويس بالمركز الأول، يليها مدرسة (عبد الخالق حسونه الإعدادية) التابعة لإدارة النزهة التعليمية بمحافظة الإسكندرية بالمركز الثانى، ثم مدرسة (الرحمانية الإعدادية بنات) التابعة لإدارة الروضة بمحافظة دمياط بالمركز الثالث، واحتلت مدرسة (ببا الرسمية للغات) التابعة لإدارة ببا التعليمية بمحافظة بنى سويف المركز الرابع، ثم مدرسة (عبد الصبور عبد الرحمن الجبلاوى) التابعة لإدارة أسوان التعليمية بمحافظة أسوان فى المركز الخامس.



كما أضاف موسى أن نتيجة المرحلة الثانوية جاءت كالتالي: فى المركز الأول مدرسة (أحمد شلباية الثانوية للبنات) التابعة لإدارة المنزلة التعليمية بمحافظة الدقهلية، يليه المركز الثانى مدرسة (الشهيد محمد وحيد حبشى) التابعة لإدارة المنيا التعليمية بمحافظة المنيا، والمركز الثالث مدرسة (المحمودية الثانوية بنات) التابعة لإدارة المحمودية بمحافظة البحيرة، والمركز الرابع مدرسة (الثورة الثانوية بنات) التابعة لإدارة القصير بمحافظة البحر الأحمر، أما المركز الخامس فازت به مدرسة (بورفؤاد الثانوية بنات) التابعة لإدارة بورفؤاد التعليمية بمحافظة بورسعيد.