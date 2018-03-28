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أخبار العالم

السودان يمدد وقفا لإطلاق النار مع متمردين حتى يونيو

الأربعاء 28/مارس/2018 - 07:26 م
الرئيس السوداني عمر
الرئيس السوداني عمر البشير
رويترز
ذكرت وكالة السودان للأنباء (سونا) اليوم الأربعاء أن الرئيس السوداني عمر البشير أصدر قرارا جمهوريا بتمديد وقف لإطلاق النار من جانب واحد مع متمردين في مناطق الصراع الرئيسية الثلاث في البلاد لثلاثة أشهر أخرى تنتهي في يونيو المقبل.

واندلع القتال بين الجيش ومتمردين في منطقتي كردفان والنيل الأزرق في 2011، حين أعلن جنوب السودان الاستقلال. وتفجر القتال في دارفور عام 2013 عندما رفعت قبائل معظمها غير عربية السلاح في وجه الحكومة السودانية التي يقودها العرب.

وكان من المقرر أن ينتهي سريان وقف إطلاق النار بنهاية مارس.

وفي أكتوبر، رفعت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية استمرت 20 عاما عن السودان وذلك اتصالا بالتقدم الذي أحرزته الخرطوم في مجال التعاون في مكافحة الإرهاب وحل الصراعات الداخلية.

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