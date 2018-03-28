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محافظات

انتخابات رئاسية للأطفال بالغردقة

الأربعاء 28/مارس/2018 - 07:28 م
انتخابات رئاسية للاطفال
انتخابات رئاسية للاطفال بالغردقة
محمد الشريف
نظَّمت كنيسة «القديس» في الغردقة، محاكاة للانتخابات لتوعية الأطفال بأهمية المشاركة السياسية.

حيث شمل نموزج المحاكاه كافة الاجراءات المتبعة خلال العملية الانتخابية الحقيقية بما فيها الحبر الفسفورى الامر الذى نال شغف واهتمام الاطفال واولياء امورهم .

وبدأت أول أمس الإثنين، انتخابات الرئاسة في الداخل على مدار 3 أيام متتالية تنتهي اليوم الأربعاء.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي ، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.

وفتحت مقرات اللجان أبوابها في تمام التاسعة صباحًا، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.
انتخابات رئاسية للأطفال بالغردقة
انتخابات رئاسية للأطفال بالغردقة
انتخابات رئاسية للأطفال بالغردقة
انتخابات رئاسية للأطفال بالغردقة

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