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أخبار العالم

اتهام زعيم المعارضة في تنزانيا بالتمرد

الأربعاء 28/مارس/2018 - 07:33 م
المعارضة السودانية
المعارضة السودانية
أ ش أ
اتهمت السلطات التنزانية اليوم الأربعاء زعيم أكبر أحزاب المعارضة وخمسة آخرين من أعضاء الحزب بالتحريض على الكراهية والتمرد ضد الحكومة.

وذكرت محكمة بدار السلام -في بيان- أنه تم رفض الافراج عن فريمان مبوي رئيس حزب (تشاديما) والأعضاء الآخرين بالحزب بدفع كفالة، حسبما نقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية.

وتتعلق التهم الموجهة لهم بدورهم في المظاهرات الأخيرة التي اندلعت الشهر الماضي والتي أدت إلى مقتل طالبة.

يذكر أنه حُكِم الشهر الماضي على نائب معارض بالسجن لمدة خمسة أشهر لإدانته بإهانة الرئيس جون بومبيه ماجوفولي.

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