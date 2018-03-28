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فن

رياض الخولي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية.. صور

الأربعاء 28/مارس/2018 - 07:28 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
أدلى الفنان رياض الخولى، بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2018، بمدرسة الأهرام الثانوية التجارية بنين، بمنطقة حدائق الاهرام.

وفتحت اللجان أبوابها صباح اليوم الأربعاء في ثالث أيام التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2018 ، في التاسعة صباحا.

وشهدت أيام الانتخابات إقبالا كثيفا من الناخبين، وسادت أجواء احتفالية بالعرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد على مدار ثلاثة أيام.

وستغلق صناديق الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة في الداخل، مساء اليوم الأربعاء، استعدادا لعملية فرز الأصوات.
رياض الخولي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية.. صور
رياض الخولي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية.. صور
رياض الخولي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية.. صور

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