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برلمان

مدير أمن الجيزة وحساسين يتفقدان اللجان الانتخابية بكرداسة

الأربعاء 28/مارس/2018 - 07:33 م
الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية
فريدة علي
تفقد اللواء عصام سعد مدير امن الجيزة والدكتور سعيد حساسين رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطى بمجلس النواب، والعميد مدحت فارس رئيس قطاع أكتوبر، اللجان الانتخابية بدائرة كرداسة.

واشاد حساسين بالدور الكبير الذى قامت به قوات الجيش والشرطة فى تامين العملية الانتخابية ومساعدة المواطنين فى الإدلاء باصواتهم بكل سهولة ويسر.

وفتحت اللجان أبوابها صباح اليوم في ثالث أيام التصويت على الانتخابات الرئاسية 2018 وكان اليوم الأول والثاني شهد إقبالا كثيفا من الناخبين، وسادت أجواء احتفالية بالعرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد على مدار ثلاثة أيام.

وتجري الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءا من الإثنين 26 مارس وحتى الأربعاء 28 مارس، ويتنافس فيها المرشحان عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.

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