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فن

خالد منصور يشارك في الانتخابات الرئاسية

الأربعاء 28/مارس/2018 - 07:30 م
الإعلامى خالد منصور
الإعلامى خالد منصور
أحمد إبراهيم
أدلى الإعلامى خالد منصور بصوته فى الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بلجنة كلية رياض الأطفال فى منطقة الدقى.

وفتحت اللجان أبوابها صباح اليوم "الأربعاء في ثالث أيام التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2018 .

وشهدت أيام الانتخابات إقبالا كثيفا من الناخبين، وكذلك اليوم التالي وسادت أجواء احتفالية بالعرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد على مدار ثلاثة أيام.

وستغلق صناديق الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة في الداخل، مساء اليوم الأربعاء، استعدادا لعملية فرز الأصوات.

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