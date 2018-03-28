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محافظات

مقررة المجلس القومي للمرأة بالشرقية توزع الأعلام على المواطنين.. صور

الأربعاء 28/مارس/2018 - 09:00 م
الناخبين
الناخبين
محمد الطحاوي
شاركت المهندسة سامية عسل مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالشرقية، فرحة الناخبين فى شوراع مدينة الزقازيق، بتوزيع الأعلام عليهم، داعية الأهالى إلى لنزول والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.

وفتحت اللجان أبوابها فى التاسعة صباح اليوم الأربعاء في ثالث أيام التصويت على الانتخابات الرئاسية 2018، وكان اليومان الأول والثاني شهدا إقبالًا كثيفًا من الناخبين، وسادت أجواء احتفالية بالعرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد على مدار ثلاثة أيام.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونًا و78 ألفًا و138 ناخبًا، موزعين على 13 ألفًا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.

ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاضٍ، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الاقتراع.

وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلًا أجنبيًا على تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر.. ومن المقرّر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو القادم، من خلال أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواب.
مقررة المجلس القومي للمرأة بالشرقية توزع الأعلام على المواطنين.. صور
مقررة المجلس القومي للمرأة بالشرقية توزع الأعلام على المواطنين.. صور
مقررة المجلس القومي للمرأة بالشرقية توزع الأعلام على المواطنين.. صور
مقررة المجلس القومي للمرأة بالشرقية توزع الأعلام على المواطنين.. صور

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