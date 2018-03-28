أحمد موسى: تطبيق غرامة 500 جنيه لمن لم يشارك .. وإحالة المخالفات للنيابة العامة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت مد فترة التصويت لمدة ساعة إضافية حتى الساعة 10 مساء، مؤكدا أن اللجان لن تغلق إلا بعد انتخاب آخر مواطن.



وأضاف «موسى» خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أنه تم مد التصويت لمدة ساعة نظرا للإقبال الشديد على اللجان، ومراعاة الأحوال الجوية ببعض المحافظات.



وأوضح أن الهيئة الوطنية للانتخابات قررت تطبيق غرامة 500 جنيه على من لم يدل بصوته في الانتخابات، منوها إلى أن الوطنية للانتخابات ستحيل المخالفات في الانتخابات للنيابة العامة.

