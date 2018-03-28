«العرس الديمقراطي».. سبوع رضيعة داخل لجنة بالبحيرة.. مسنة تقبل مستشارًا لمساعدته لها.. وعريس يدعو الرئيس لحضور زفافه.. صور

مسنة بالدقهلية تقبل صور «السيسي» في الورقة الانتخابية

سبوع رضيعة داخل لجنة بكفر الدوار

عريس يوجه دعوة للسيسي لحضور حفل زفافه بالبحيرة

مُسنة بالشرقية تقبل مستشارًا داخل لجنة

شهدت اللجان الانتخابية بمحافظات مصر إقبالا كبيرا من جانب المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، كما شهدت عدد من المواقف الطريفة من جانب الناخبين.ففي الدقهلية، قامت المسنة بتقبيل صورة الرئيس على الورقة الانتخابية وقالت "بنحبك يا ريس" ومعاك عشان مصر وظلت تدعو لمصر وجيشها وشرطتها.وفي البحيرة، احتفلت إحدى السيدات داخل لجنة المكمورة ببندر كفر الدوار بسبوع ابنتها التي لم يتعدى عمرها اسبوع وأدلت السيدة بصوتها في الانتخابات الرئاسية مصر 2018.وأكد علاء عبد العاطي أمين حزب مستقبل وطن ببندر كفر الدوار أن والدة الطفلة ماجدة احمد صلاح مسلم قامت بتوزيع سبوع ابنتها الرضيعة داخل اللجنة وسط فرحة الجميع.كما شهدت لجنة نظير الابتدائية بقسم شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، قيام شاب برفع لافتة مدون عليها طلبه من المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لحضور حفل زفافه، الموافق 4 يوليو 2018.وقال إبراهيم ماضي، صاحب الدعوة: "انتخبناك وهتنجح وهتحضر فرحنا، لأنك مننا وولي أمرنا ونحن منك، لذلك نتشرف بدعوة سيادتكم لحضور حفل زفافنا يوم الأربعاء الموافق 4 يوليو 2018 بمدينة كفر الدوار، أبنائك إبراهيم وإسراء".وفي الشرقية، أصرّت السيدة "زينب أبو الليل"، إحدي السيدات المُسنات على تقبيل المستشار أحمد منيع، رئيس اللجنة الفرعية رقم 41 بمدرسة الصباغ بالآخيوة التابعة لمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، بعد أن أطلقت الزغاريد داخل اللجنة، وذلك تقديرًا له لمساعدته الناخبين بصفة عامة وكبار السن بصفة خاصة، داعية الله أن يحفظ مصر ورئيسها.وشهدت اللجنة أيضًا قيام المستشار "منيع" بالخروج إلي خارج اللجنة ومساعدة إحدى المُسنات في الاقتراع والإدلاء بصوتها داخل "توك توك".وفتحت اللجان أبوابها صباح اليوم الأربعاء، في ثالث أيام التصويت على الانتخابات الرئاسية 2018، وكان اليومان الأول والثاني قد شهدا إقبالًا كثيفًا من الناخبين، وسادت أجواء احتفالية بالعُرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد على مدار ثلاثة أيام.وتُجرى الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءًا من الاثنين 26 مارس الماضي وحتى اليوم الأربعاء، ويتنافس بها المرشحان عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونًا و78 ألفًا و138 ناخبًا، موزعين على 13 ألفًا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.