عمدة جردو بالفيوم يواصل توصيل الناخبين إلى اللجان رغم العاصفة الرملية.. صور

وسط العاصفة الترابية لم يترك عمر العشيرى عمدة قرية جردوا بمركز اطسا اللجان الانتخابية وأصر على استقبال الناخبين من ابناء القرية ونجوعها وتوصيلهم الى اللجان الانتخابية، خاصة بعد مد التصويت الى الساعه العاشرة مساء.



وتجري الانتخابات الرئاسية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات، بدءا من الإثنين 26 مارس وحتى الأربعاء 28 مارس، ويتنافس بها المرشحان عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.

