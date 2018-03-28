ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

عمدة جردو بالفيوم يواصل توصيل الناخبين إلى اللجان رغم العاصفة الرملية.. صور

الأربعاء 28/مارس/2018 - 08:54 م
لجان انتخابات مصر
لجان انتخابات مصر 2018
الفيوم - نبيل أبو السعود
وسط العاصفة الترابية لم يترك عمر العشيرى عمدة قرية جردوا بمركز اطسا اللجان الانتخابية وأصر على استقبال الناخبين من ابناء القرية ونجوعها وتوصيلهم الى اللجان الانتخابية، خاصة بعد مد التصويت الى الساعه العاشرة مساء.

وتجري الانتخابات الرئاسية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات، بدءا من الإثنين 26 مارس وحتى الأربعاء 28 مارس، ويتنافس بها المرشحان عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.
عمدة جردو بالفيوم يواصل توصيل الناخبين إلى اللجان رغم العاصفة الرملية.. صور
عمدة جردو بالفيوم يواصل توصيل الناخبين إلى اللجان رغم العاصفة الرملية.. صور
عمدة جردو بالفيوم يواصل توصيل الناخبين إلى اللجان رغم العاصفة الرملية.. صور

ترشيحاتنا

«الوطنية للإنتخابات» توضح أحقية مبارك فى التصويت بالانتخابات الرئاسية

"تصريح رينارد" يوثق فرص أزارو في المغرب بكأس العالم

عمرو أديب يوجه رسالة للمواطنين قبل غلق اللجان بساعة ونصف.. فيديو

أحمد موسى: مشهد تاريخي لعمال المحلة أثناء الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.. فيديو

مديرة مدرسة تصطحب الطلاب والمدرسين للإدلاء بأصواتهم .. صور

علي جمعة يوضح سبب تسمية الرسول بـ«طه ويس» .. فيديو

تعرف على تصنيف الفرق المشاركة بكأس العالم.. مصر الأولى عربيًا وأفريقيًا

أسرة لويس جريس توضح في بيان رسمي حقيقة الشائعات المتداولة بعد وفاته

رئيس هيئة الأرصاد يكشف موعد انتهاء العاصفة الترابية.. فيديو

ليفربول يطلب من ريال مدريد 4 مليارات جنيه لبيع محمد صلاح

زوجة الشهيد البدرى بالمنوفية: نزلت الانتخابات علشان دم جوزى ما يروحش هدر.. صور

شاهد.. أحمد موسى يقدم بلاغا للنائب العام على الهواء ضد شاب يهين الشعب المصري

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الناخبون يواصلون التصويت رغم انقطاع الكهرباء بلجان المنوفية.. صور

شاهد.. 50 صورة ترصد مداهمة العاصفة الترابية للمحافظات

عمرو دياب يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية.. صور

طلعت زكريا يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية.. صور

شاهد.. انقطاع الكهرباء بالمنيا.. والناخبون يحتشدون للتصويت بـ «كشافات الموبايل»

فيديو

إيساف يحتفل مع المواطنين بالرحاب بعد التصويت فى الانتخابات الرئاسية.. فيديو
بالزغاريد مئات الناخبات يحتشدن أمام اللجان الانتخابية فى الفيوم ..فيديو
علاء ميهوب يكشف عن لاعب بالزمالك يتمنى الانضمام للأهلي.. فيديو
الأرصاد الجوية تكشف موعد انتهاء العاصفة الترابية.. فيديو
علاء ميهوب يفجر مفاجأة حول انتقال «وليد أزارو» للزمالك.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ