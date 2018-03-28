الجزائر تعلن دعمها لملف ترشح المغرب لاستضافة مونديال 2026

أعلنت الجزائر رسميا دعمها لملف ترشح المغرب لاستضافة نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2026، كما انضمم النجم السابق للمنتخب الجزائري، لخضر بلومي، لقائمة سفراء الملف المغربي.



وقررت الجزائر اليوم الأربعاء رسميا مساندة ملف المغرب لاحتضان مونديال 2026، خاصة أن رئاسة الجمهورية وافقت على طلب المغرب بتعيين النجم الجزائري الأسبق لخضر بلومي، سفيرا للملف المغربي.



وكان بلومي صرح في وقت سابق أنه رفض عرضا مغريا من المغرب لترشيحه سفيرا لملف استضافته لمونديال 2026، بسبب ما اسماه "احترامه لبلده".



وانضم بلومي 59 عاما، لقائمة من المشاهير التي اختارها المغرب للترويج لملف المونديال منهم، الإيفواري ديدييه دروجبا، والكاميروني صامويل ايتو، والبرتغالي كريستيانو رونالدو هداف ريال مدريد الإسباني أفضل لاعب في العالم خمس مرات، والدولي الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي الانجليزي.