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أحمد موسى: حشود داخل لجان العاصمة الإدارية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.. فيديو

الأربعاء 28/مارس/2018 - 08:52 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
كريـم الخـطيب
أكد الإعلامي أحمد موسى، وجود حشود فى لجان العاصمة الإدارية الجديدة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، موضحًا أن جميع الشباب المشارك في مشاريع العاصمة الإدارية كانوا حريصين علي الإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع.

وأضاف «موسى» خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»: كل التحية لقضاة مصر الأجلاء ولهم كل الاحترام والتقدير علي كل جهدهم لخروج هذه الانتخابات بكل الشفافية والنزاهة علي مدار الأيام الثلاثة دون نوم، وكذلك القوات المسلحة الذين تفقدوا اللجان وتولوا تأمينها بالكامل.

وأوضح أن الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي تفقد عدداً من اللجان الانتخابية في محافظة القليوبية، لافتاً إلى أن الانتخابات الحالية أكثر الانتخابات تنظيماً.

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