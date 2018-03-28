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رئيس لجنة انتخابية يحدد خطوات فرز الأصوات عقب انتهاء التصويت.. فيديو

الأربعاء 28/مارس/2018 - 08:51 م
صدى البلد
هاني حسين
قال المستشار محمد يوسف، رئيس لجنة 17 في مدرسة عبدالله النحاس بمحافظة كفر الشيخ، إن نسب الإقبال من الناخبين على المشاركة في العملية الانتخابية متزايدة، حتى مع اقتراب غلق باب الاقتراع في آخر أيام الانتخابات الرئاسية.

وأضاف "يوسف " في تصريحاته التليفزيونية على قناة " إكسترا نيوز"، أنه لا توجد مشاكل في عملية التصويت بالنسبة للناخبين.

وتابع :" في تمام الساعة العاشرة مساء، سيتم غلق باب التصويت، مع ضمان إدلاء كافة الناخبين المتواجدين في حرم اللجنة الانتخابية بأصواتهم، ثم يتم فتح الصناديق وحصر أصوات الناخبين، وحصر عدد الأصوات الصحيحة لكل مرشح والأصوات الباطلة، ويسجل ذلك في محضر الفرز ومحضر إجراءات اللجنة، ونتوجه به إلى اللجنة العامة لتسليمها".

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