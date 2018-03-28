ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

مكرم محمد أحمد: التصويت في بعض المحافظات فاق انتخابات 2014.. فيديو

الأربعاء 28/مارس/2018 - 08:55 م
صدى البلد
عبدالصمد ماهر
قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن هناك حضورا في الانتخابات الرئاسية غير متوقع على الإطلاق من كافة فئات المجتمع، وهذا ما خيب ظن جماعة الإخوان الإرهابية التي أطلقت شائعات الترهيب قبل بدء العملية الانتخابية.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي معتز الدمرداش، في برنامج«آخر النهار» المذاع عبر فضائية «النهار»، أن اليوم الأخير للانتخابات شهد إقبالا كبيرا للغاية والأرقام صادمة لمن نادى بمقاطعة الانتخابات ، مشيرًا إلى أن نسبة المشاركة في بعض المحافظات تجاوزت نسبة المشاركة في انتخابات 2014. 

ترشيحاتنا

أحمد موسى: مشهد تاريخي لعمال المحلة أثناء الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.. فيديو

علاء ميهوب: انتمائي للنادي الأهلي "أفضل شئ في الدنيا ".. فيديو

أسرة لويس جريس توضح في بيان رسمي حقيقة الشائعات المتداولة بعد وفاته

«الوطنية للإنتخابات» توضح أحقية مبارك فى التصويت بالانتخابات الرئاسية

رئيس هيئة الأرصاد يكشف موعد انتهاء العاصفة الترابية.. فيديو

حالة الطقس.. انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار غدا الخميس

متحدث "الوطنية للانتخابات" يشرح طريقة تطبيق عقوبة التخلف عن التصويت .. فيديو

شاهد.. لحظة اعتقال داعية مصري في إيطاليا روج للإرهاب بين الأطفال

تونس تكشف حقيقة إصابة "علي معلول " بكسر في القدم

محافظ كفر الشيخ للعازفين عن الانتخاب:"جتكم ستين نيلة" .. فيديو

شاهد.. انقطاع الكهرباء بالمنيا.. والناخبون يحتشدون للتصويت بـ «كشافات الموبايل»

شاهد.. أحمد موسى يقدم بلاغا للنائب العام على الهواء ضد شاب يهين الشعب المصري

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الناخبون يواصلون التصويت رغم انقطاع الكهرباء بلجان المنوفية.. صور

شاهد.. 50 صورة ترصد مداهمة العاصفة الترابية للمحافظات

عمرو دياب يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية.. صور

طلعت زكريا يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية.. صور

شاهد.. انقطاع الكهرباء بالمنيا.. والناخبون يحتشدون للتصويت بـ «كشافات الموبايل»

فيديو

بالزغاريد مئات الناخبات يحتشدن أمام اللجان الانتخابية فى الفيوم ..فيديو
علاء ميهوب يكشف عن لاعب بالزمالك يتمنى الانضمام للأهلي.. فيديو
الأرصاد الجوية تكشف موعد انتهاء العاصفة الترابية.. فيديو
علاء ميهوب يفجر مفاجأة حول انتقال «وليد أزارو» للزمالك.. فيديو
علاء ميهوب: القرار النهائي في التعاقدات للبدري.. وأعرف حدودي جيدًا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ