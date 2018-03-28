مكرم محمد أحمد: التصويت في بعض المحافظات فاق انتخابات 2014.. فيديو

قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن هناك حضورا في الانتخابات الرئاسية غير متوقع على الإطلاق من كافة فئات المجتمع، وهذا ما خيب ظن جماعة الإخوان الإرهابية التي أطلقت شائعات الترهيب قبل بدء العملية الانتخابية.



وأضاف خلال حواره مع الإعلامي معتز الدمرداش، في برنامج«آخر النهار» المذاع عبر فضائية «النهار»، أن اليوم الأخير للانتخابات شهد إقبالا كبيرا للغاية والأرقام صادمة لمن نادى بمقاطعة الانتخابات ، مشيرًا إلى أن نسبة المشاركة في بعض المحافظات تجاوزت نسبة المشاركة في انتخابات 2014.

