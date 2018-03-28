الرئيس البرازيلي: الاعتداء على القافلة الانتخابية للرئيس السابق قد يؤدي إلى عدم الاستقرار

قال رئيس البرازيل اليوم الأربعاء إن الهجوم على القافلة الانتخابية للرئيس السابق "لويس إيناسيو لولا دا سيلفا" قد يؤدي إلى عدم الاستقرار بالبلاد قبل الانتخابات الرئاسية.



وأعلن حزب "العمال" اليساري أنه تم إطلاق النار أمس الثلاثاء على حافلتين تابعتين لقافلة حملة سيلفا الانتخابية التي تستعد للانتخابات التي من المقرر إجراؤها في شهر أكتوبر المقبل، حسبما نقلت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.



وأضاف الحزب أن سيلفا لم يكون موجودًا في أي من الحافلتين .



وحث تامر البرازيليين اليوم على الرد على الفكر بالفكر وليس بالعنف.



يشار إلى أن دا سيلفا (72 عاما) وهو سياسي يساري كان رئيسا للبرازيل في الفترة من عام 2003 إلى عام 2011.. ويعد من أبرز الشخصيات التي أدينت في تحقيق "كاش واش" وهو أكبر تحقيقات الفساد في البرازيل.. وقد ثبتت إدانته بقبول شقة على شاطئ البحر من شركة هندسية تتنافس على عقود في شركة "بتروبراس" المملوكة للدولة.