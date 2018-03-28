غرفة عمليات "كلنا معاك" تشيد بإقبال المواطنين على صناديق الاقتراع.. صور

قال الدكتور محمد منظور، المُنسق العام ورئيس حملة "كلنا معاك من أجل مصر"، إن غرفة علميات الحملة علي مدار الثلاثة أيام الماضية لم ترصد أي مُخالفات من قبل المواطنين خلال مشاركتهم في عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2018.



وأضاف "منظور"، في بيان له، بأن الغرفة رصدت خلال أيام التصويت إقبال كثيف من قبل الناخبين بكافة ربوع مصر الذين حرصوا علي ممارسة حقوقهم الدستورية بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات خاصة السيدات وكبار السن، مُشيدًا بالدور الذي بذله الشباب في توعية المواطنين وحثهم علي المشاركة الانتخابية والتصدي لكافة دعوات المقاطعة التي أطلقها أعداء الوطن في الداخل والخارج، لافتًا الي أن الشباب بذلوا جهودا كبيرة في توعية المواطنين علي مدار الشهور الماضية بالانجازات التي حققتها الدولة المصرية وما تم انجازه من مشروعات قومية عملاقة وكذلك كشف كافة المؤامرات التي تحاق بالوطن.



ووجه المُنسق العام ورئيس حملة "كلنا معاك من أجل مصر"، التحية للهيئة الوطنية للانتخابات، ولرجال القوات المسلحة والشرطة في تأمين الإنتخابات، وإخراجها بتلك الصورة المُبهرة التي أظهرت للعالم بأن المصريون علي قلب رجل واحد.



وفتحت اللجان أبوابها صباح اليوم في ثالث أيام التصويت على الانتخابات الرئاسية 2018 وكان اليوم الأول والثاني شهد إقبالا كثيفا من الناخبين، وسادت أجواء احتفالية بالعرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد على مدار ثلاثة أيام.



وتجري الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءا من الإثنين 26 مارس وحتى الأربعاء 28 مارس، ويتنافس فيها المرشحان عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.



ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.